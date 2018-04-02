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Toros Kaplanı Samsun’u ağırlıyor

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Toros Kaplanı Samsun’u ağırlıyor
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında bugün sahasında Samsunspor'u konuk edecek olan spor galibiyet bekliyor. Saat 18.00'de başlayacak olan maça iyi hazırlandıklarını söyleyen teknik sorumlu Eyüp Arın, "Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çok iyi çalışma şansı yakaladık. Oyuncularımla daha çok vakit geçirdim. Eksiklerimizi giderdik" dedi. Samsunspor'un da kendileri gibi çıkış mücadelesi veren bir takım olduğunu söyleyen Arın, "Çok zor bir 90 dakika olacağı kesin. Bu yüzden her iki takım dikkatli oynamak, hata yapmamak zorunda. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi yüzümüzü güldürdü" şeklinde konuştu.
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Toros Kaplanı Samsun’u ağırlıyor
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