Suriye’ye 3 tır yardım daha

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi, İSAR Derneği, Hayrat İnsani Yardım Vakfı ve Genç Ufuk Derneği katkıları ile Suriye'nin Afrin, Doğu Guta ve İdlip kentlerine insani yardım gönderildi. Kahramanmaraş İSAR Derneği Başkanı Ali Şener, "İdlib, Afrin ve Doğu Guta bölgelerindeki kardeşlerimiz çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettiriyorlar. Kampanyaya yardım eden sizlerin de sofrada bir tuzu bir ekmeği olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi. Yapılan açıklamanın ardından turlar dualar eşliğinde yola çıkarıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Suriye için başlatılan yardım kampanyası kapsamında İSAR Derneği 6 tır, Genç Ufuk Derneği 10 tır, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 169 tır, Hayrat Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şubesi 240 tır yardım gönderirken, Hayrat Yardım Vakfı'nın ülke genelinde gönderdiği tır sayısı bin 475'e ulaştı.