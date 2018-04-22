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‘Künefe çeviren adam’ heykelinin çalınan tepsisi bulundu

tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na layık görülen ’da künefenin tanıtımı amacıyla yapılan heykelin, çalınan bakır tepsisi bulundu

Giriş Tarihi: 22.4.2018
‘Künefe çeviren adam’ heykelinin çalınan tepsisi bulundu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (), gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen 'da tanıtım için yapılan "künefe çeviren adam" heykelinin elindeki çalınan bakır tepsi bulundu. Hatay Büyükşehir Belediyesince "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus Meydanı'na yerleştirilen heykeldeki künefe tepsisinin çalınması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki MOBESE kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıyı kısa sürede yakaladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen M.E.B, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zabıtaya teslim edilen tepsinin yeniden yerine yerleştirileceği öğrenildi.

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‘Künefe çeviren adam’ heykelinin çalınan tepsisi bulundu
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