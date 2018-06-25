MEGİP Projesi’nde ilk imza Mersin’de atıldı

KENTİN
ve ülkenin istihdam sorununun çözümü adına MTSO ile Mersin
İŞKUR İl Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi MEGİP Protokolü imzalandı. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, önümüzdeki aydan itibaren Türkiye'deki işsizlik rakamlarının tek haneye düşeceğini söyledi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'da " Bize gurur veren şey, kentimizin istihdamına katkı sağlamaktır. Çünkü iş ve aş, ülkemizin sosyal huzurudur" dedi. PROTOKOL İMZALANDI
Milli İstihdam Seferberliği, +2 istihdam hedefiyle devam ediyor. Hedeflere katkı sağlamak adına Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) Protokolü imzalandı. İmza töreninde aynı zamanda özel sektöre istihdam teşvikleri hakkında bilgi verilirken İstihdamın En'leri Ödülleri de sahiplerini buldu. HEDEF 26 BİN
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'da kurumun çalışmalarını özetledi. İŞKUR'un 81 ilde 8 bin 500 personeli ile hizmet verdiğini anlatan Uzunkaya, Mersin'in de aktif çalışan iller arasında yer aldığını bildirdi. Mersin'in bu yıl 26 bin istihdam hedefi bulunduğunu dile getiren Uzunkaya, "Ancak bu yeterli değil. Ben Mersin'in 30 bin istihdam gerçekleştireceğine inanıyorum. Bu rakamı rastgele değil, sahadan aldığımız verilere dayanarak söylüyorum" dedi.