Şahinbey’de 671 kursiyer sertifikalarını aldı

GAZİANTEP
Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen 671 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Sertifikasını alan kursiyerlere, Şahinbey Belediyesi'nce Kur'an-ı Kerim, fincan takımı ve paketler halinde kuru kahve hediye edildi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra Gaziantep
İl Müftüsü Ahmet Çelik, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kur'an- Kerim öğrenen tüm kursiyerleri tebrik etti. Tahmazoğlu, "Kur'an öğrenmekten daha güzel bir şey yok. Peygamber Efendimiz (S.A.V) sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir demiştir. Belediyemizin sosyal tesislerinde şu anda 156 tane Kur'an-ı Kerim sınıfı açtık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. "KADINLARIMIZA KURAN EĞİTİMİ VERİYORUZ"
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, kadınların eğitim anlamında geçmiş yıllarda ihmal edildiğine dikkati çekerek "Allah büyüklerimizin rızasını alarak, millet ve vatan sevgimizi, birlik ve beraberliğimizi kıyamete kadar baki eylesin. 2002-2003 yılından önce Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı bayan hoca sayısı 2000-3000 civarında idi. Bugün 36.000 hoca hanımlarla, özellikle yetişkin bayanlara Kur'an Kursu hizmeti veriliyor" dedi. SERTİFİKA VE HEDİYE
Tören öncesinde Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde okuma-yazma kursuna giderek eğitim alan yaşlı bir teyze konuşma kürsüsüne okul çantasıyla çıkarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na vermiş olduğu eğitimlerden dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra Kur'an-ı Kerim, fincan seti ve paketler halinde kuru kahve hediye edildi.