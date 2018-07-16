Mersin Büyükşehir’in toplu taşıma denetimleri sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha kaliteli, rahat ve güvenli seyahat edebilmeleri için toplu taşıma araçlarına yönelik yürütülen denetimler hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürütülen toplu taşıma denetimleri ile bugüne kadar binlerce araçta yüzlerce ihlal tespit ederek işlem yaptı.Sadece 2018 yılı Ocak ayından bugüne kadar kent merkezinde 18 bin 680 adet toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 421 adettespit tutanağı ile 58 adet de ihtar tutanağı düzenledi. Özellikle klima denetimlerine ağırlık veren zabıta kılık-kıyafet, sakal, aksesuar, durak harici yolcu alma ve indirme konusunda gerçekleştirdiği denetimler sayesinde ihlallerde önemli bir azalmaya imza attı. Denetim faaliyetlerinin yanında özellikle vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler üzerine Tarsus'ta da denetimlere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 1 sivil ve 1 resmi denetim ekibi ile çalışmalara başladı. Bu kapsamda tam 4 bin 937 toplu taşıma aracını denetledi. Denetlenen dolmuş ve özel halk otobüslerinden 7 araç için ihtar tutanağı düzenlenirken, 103 araç için de tespit tutanağı tanzim edildi.