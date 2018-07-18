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Melis Talay ’de

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Melis Talay Mersin’de
KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor, Melis Talay ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Çukurova Basketbol'da forma giyen oyun kurucu Melis Talay ile 1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, 2018-2019 sezonunda hem lig hem de Avrupa için güçlü bir takım kurmak adına çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Mersin ekibi yeni sezon için daha önce Litvanyalı oyuncu Gintare Petronyte'yi transfer etmiş, Asena Yalçın ile de sözleşme yenilemişti.
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Melis Talay Mersin’de
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