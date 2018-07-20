100 bin kivi toprakla buluştu

MERSİN
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Erdemli İlçe Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, sert çekirdeklilere alternatif ürün olarak üretilmeye başlayan kivinin, son iki yılda 100 bin adet dikiminin yapıldığını söyledi. Beraberinde Ziraat Odası Fidanlık Sorumlusu Mühendis Ali Tunç ile birlikte kivi fidanlığına incelemelerde bulunan Başkan Şahin, oda olarak sert çekirdekli meyvelere alternatif ürün olarak çiftçilere 100 bin kivi fidanı dağıtarak fidanların toprakla buluşturulduğunu kaydetti. Sert çekirdeklilere alternatif ürün olarak denen ve başarılı sonuçlar alınan kivi üretiminde ilçenin her geçen gün daha da büyük bir üretim potansiyeline ulaştığını kaydeden Rasim Şahin, ''Odamıza ait kivi üretim merkezimizde ürettiğimiz kivi fidanları sertifikalı. Piyasada 14 liraya satılan fidanları biz oda olarak 8 liraya satıyoruz. 2018 yılında şimdiye kadar 44 bin kivi fidanı satışımız olmakla birlikte 2019 yılı hedefimiz ise 50 bin olarak belirledik'' dedi.