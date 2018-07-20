Doç. Dr. Nur Köprülü mülteci sorununu masaya yatırdı

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Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü Suriyeli mülteciler konusunu incelediği "Akdeniz
'deki Mülteci Krizi Çerçevesinde Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli Mülteciler" konulu çalışmasını Lizbon Üniversitesinde gerçekleştirilen "6. Uluslararası Göç Konferansı"nda sundu. Prof. Dr. Yücel Vural'ın oturum başkanlığını yaptığı ve göçün siyasi dinamiklerinin irdelendiği panelde Doç. Dr. Nur Köprülü, Akdeniz'deki Mülteci Krizi Çerçevesinde Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli Mülteciler" başlıklı bildirisini sundu. Doç. Dr. Köprülü, Arap ayaklanmalarının başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de başlayan iç çatışmaların ülkede ve bölgede yarattığı belirsizlik ortamı ile mültecilerin göçünün hem Akdeniz coğrafyasını hem de Avrupa Birliği'ni tanık olabilecekleri en büyük mülteci sorunu ile karşı karşıya getirdiğini belirtti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)'in verdiği rakamlar gözönüne alındığında başta Türkiye olmak üzere Ürdün ve Lübnan'nın çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade etti.