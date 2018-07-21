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10 binlerce parçadan oluşan metal boğa heykeli

Giriş Tarihi: 21.7.2018
10 binlerce parçadan oluşan metal boğa heykeli
YAKIN Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlisi Kyrylo Maksymenko, çeşitli materyallerden topladığı yaklaşık 10 bin hurda parçayla 2 ton ağırlığında metal boğa heykeli yaptı. Kyrylo Maksymenko'nun kampüsünde bulunan atölyede, topladığı hurda metal malzemelerden yedi aylık bir çalışma sonucu ortaya çıkardığı el yapımı boğa heykeli kampus içerisinde sergilenmeye başladı. İki buçuk metre yüksekliği, 5 metre uzunluğu ve 2 ton ağırlında olan metal boğa yapımında, hurda araçlardan toplanan 10 binden fazla metal malzemeler kullanıldı. MİG kaynağı uygulanarak parçaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan el yapımı sanat eserinde; yaklaşık 5 bin pul, 2 bin dişli çark, 3 bin somun, 500 vida, 200 metre demir tel ile demir ve eski araba parçaları malzeme olarak kullanıldı.
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