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Kalp damarı yırtılan hastaya suni damar ve kapak takıldı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Kalp damarı yırtılan hastaya suni damar ve kapak takıldı
'İN Tarsus ilçesinde otomobil alım-satımı yapan Bekir Uçar (33), evinde aniden sırtında bir ağrı hissetti. Eşini çağırmak isteyen Bekir Uçar, ağrı yüzünden bağıramayınca güçlükle yerinden kalkarak yanına gitti. Eşine bir arkadaşının adını erip çağırmasını istedi. Arkadaşı tarafından bir kamu hastanesinin acil servisine götürülen Bekir Uçar, bir bulguya rastlanmayınca kardiyolojik muayeneden geçti. Ancak kamu hastanesinde anjiyo ünitesi olmadığı için hasta özel bir hastaneye sevk edildi. Bekir Uçar'ın anjiyo işlemini, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Kalmış yaptı. Anjiyo işlemi sırasında aort damarında diseksiyon (yırtılma) ve buna bağlı olarak kalp kapağında hasar olduğunu belirleyen Uzm. Dr. Kalmış, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özerdem Özçalışkan'a bilgi verdi. Op. Özerdem Özçalışkan ve ekibi, yaklaşık 7 saat süren bir operasyonla ('Bentall' operasyonu) hastaya suni aort damarı ve kalp kapağı takıldı. Hasta, durumunun normale dönmesinin ardından taburcu edildi.
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Kalp damarı yırtılan hastaya suni damar ve kapak takıldı
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