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KEFEK, Sarıeroğlu başkanlığında toplandı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
KEFEK, Sarıeroğlu başkanlığında toplandı
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı , "Siyaset üstü bir mesele olan kadın konusunda, ideolojiler üstü bir bakış açısıyla çözüm odaklı, ortak akılla, diyalog ve istişareyle çözüm için gayret göstereceğiz" dedi. Sarıeroğlu, komisyonun kurulduğu günden itibaren kadınlara ilişkin önemli çalışmalar yapıldığını, yeni dönemde de sorunların çözümü noktasında ilerleme sağlamak istediklerini belirtti. Kadın konusundaki çalışmalarda gerekli iradeyi ortaya koyacaklarını aktaran Sarıeroğlu, "Komisyonumuzda tüm Türkiye'yi temsil eden, tüm bölgelerimizden, farklı disiplinlerden, geçmişlerden, tecrübelerden çok güçlü temsilcilerimiz var. Bu dönemde bu büyük bir fırsat olacak. Siyaset üstü bir mesele olan kadın konusunda, ideolojiler üstü bir bakış açısıyla çözüm odaklı, ortak akılla, diyalog ve istişareyle çözüm için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
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KEFEK, Sarıeroğlu başkanlığında toplandı
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