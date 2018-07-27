UFÜ mezunları ile iş dünyası arasında köprü kuruyor

2015 yılında Final Eğitim Kurumları ve KKTC turizm sektörünün önemli şirketlerinden DMG-Akgünler Grubu işbirliği ile Girne'de kurulan Uluslararası Final Üniversitesi
(UFÜ), 2018- 2019 akademik yılında 7 fakülte ve 2 yüksekokul bünyesinde 18 program ile eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.
STAJ İMKANI
UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Mütevelli Heyeti Üyesi Şevket Ertem, AK Ajans sahibi Efsun Tekyeten ve üniversite yönetimi SABAH'ı ziyaret ederek, Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ve Haber Müdürü Melih Torunlar'a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Rektör Öztoprak, öğrencilere mezuniyet sonrasında Final Eğitim Kurumları ve DMG Grup bünyesinde istihdam garantisi ve staj imkanları sağladıklarını söyledi.
KALİFİYE BİREYLER
Rektör Prof. Dr. Öztoprak, "Yaşama ve geleceğe bütün donanımlarıyla hazırlayan bir üniversiteyiz. Hedefimiz yükseköğretim ile iş dünyası arasında bir köprü oluşturmaktır. Ülkenin bilimsel standartlarını yükselten, dünya bilimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmenin yanında; mesleğe uygun, alanında en iyi olan bireyler mezun vermektir. En büyük ayrıcalığımız mezunlara noter sözleşmeli iş garantisi sunmamız" dedi.