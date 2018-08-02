Defne’de motive eden sergi

Hatay'ın Defne Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik kurduğu Gençlik Kültür ve Sanat Evi'nin resim öğretmeni Ali Karasu ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği resim sergisi halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Harbiye Hidro Atatürk Park'ta, Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman'ın yaptığı açılışla başlayan sergi sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Harbiye Hidro Atatürk Parkta, Defne Belediyesi Gençlik Kültür ve Sanat Evi öğrencilerinin yapmış oldukları resimleri hayranlıkla gezen ziyaretçiler; minik ressamların heyecan ve mutluluklarına ortak oldu. Gençlik Kültür ve Sanat Evi resim öğretmeni Ali Karasu; öğrencilerin özene bezene çizdiği, her birinin el emeği göz nuru olduğu resimleri sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Yaser ÇAPAROĞLU/HATAY