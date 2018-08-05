Uluslararası Final Üniversitesi Vounous Projesi’ni imzaladı

Çatalköy Belediyesi
ile Uluslararası Final Üniversitesi
arasında Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Vounous yerleşim yeri ile ilgili proje ve çalışmalarda işbirliği başta olmak üzere eğitim ve kültürsanat konularını içeren birçok konuda iş birliğini öngören bir protokol imzalandı. Uluslararası Final Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak katıldı. Belediye Başkanı Hulusioğlu, Uluslararası Final Üniversitesi ile sıkı bir işbirliği içerisinde topluma faydalı projelere imza atmayı hedeflediklerini vurguladı. Çatalköy Belediyesi ile Uluslararası Final Üniversitesi arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen protokolünün imza töreninde konuşan Başkan Hulusioğlu, Uluslararası Final Üniversitesi ile imzaladıkları işbirliği protokolünün hem ülkenin hem de bölgenin gelişmesine katkı koymak amacıyla projeler üretilmesini hedeflediğini belirtti.