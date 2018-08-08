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Uzman Dr. Sena İlin: Güneş çarpmasına dikkat

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Uzman Dr. Sena İlin: Güneş çarpmasına dikkat
"YAZIN enerjisi, tatil keyfi, kumsal, deniz ve güneşle buluşma derken, özellikle sıcağın en yoğun olduğu ve zararlı uv ışınlarına en fazla maruz kalınan öğle saatlerinde, güneş altında uzun saatler geçirmenin, yeterli sıvı almamanın ve bunun yanı sıra alkol ihtiva eden içecekler tüketmenin de katkıda bulunduğu, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına bağlı klinik bir tablo olarak karşımıza çıkıyor güneş çarpması." diyen Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Sena İlin, Yaz aylarında sıcaklıkların da artışı ile güneş çarpmasına bağlı gelişen sağlık sorunlarının, basit bir güneş yanığından, hayatı tehdit edici durumlara kadar varabildiğini belirtti.
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