Bayramlar birlik ve beraberliğimizi hatırlatıyor

MERSİN
Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet İzol Kurban Bayramı
'nı kutladı. Bayramlar
ın her zaman bütünleştirici bir ruhla inananları bir araya getirdiğini belirten Mersin
GİAD Başkanı Mehmet İzol, "En güzel duyguların yaşandığı, sevincin, hüznün ortak paydada buluştuğu bu mübarek güne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günler dostlukların canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, yardıma muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Ülkemizin zor süreçlerden geçtiği bu dönemde birliğimizi bize hatırlatan Kurban Bayramının her aile için mutluluk içerisinde geçmesini temenni ederek, tüm İslam aleminin, milletimizin, üyelerimizin ve iş dünyasının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.