Bayramlar birlik ve beraberliğimizi hatırlatıyor

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birlik ve beraberliğimizi hatırlatıyor

Giriş Tarihi: 19.8.2018
MERSİN Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı 'nı kutladı. ın her zaman bütünleştirici bir ruhla inananları bir araya getirdiğini belirten GİAD Başkanı Mehmet İzol, "En güzel duyguların yaşandığı, sevincin, hüznün ortak paydada buluştuğu bu mübarek güne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu günler dostlukların canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, yardıma muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Ülkemizin zor süreçlerden geçtiği bu dönemde birliğimizi bize hatırlatan Kurban Bayramının her aile için mutluluk içerisinde geçmesini temenni ederek, tüm İslam aleminin, milletimizin, üyelerimizin ve iş dünyasının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
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