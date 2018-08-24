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: Birlik ve beraberliğin vesilesidir

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Serdar Yıldızgörer: Birlik ve beraberliğin vesilesidir
MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği () Şube Başkanı , 'nı kutladı..ın birleştirici güç olduğunu belirten Yıldızgörer, "Dini bayramlarımız, insan ve Müslüman olmanın, birlikteliğin en güzel ve yüce duygularla yaşandığı özel günlerdir. Bayramlar birlik ve beraberliğin vesilesidir. Manevi âlemimizde ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı'nı bu yıl da hep beraber kutluyor olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu Kurban Bayramı'nın da dünyada ve ülkemizde barışa, huzura, kardeşliğe katkıda bulunması en önemli dileğimizdir. Hoşgörüyü, sevgiyi esas alacak, toplumları yakınlaştıracak, ön yargıları kıracak bir iklime insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır" dedi.
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Serdar Yıldızgörer: Birlik ve beraberliğin vesilesidir
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