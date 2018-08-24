Serdar Yıldızgörer: Birlik ve beraberliğin vesilesidir

MÜSTAKİL
Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD
) Mersin
Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer
, Kurban Bayramı
'nı kutladı..Bayramlar
ın birleştirici güç olduğunu belirten Yıldızgörer, "Dini bayramlarımız, insan ve Müslüman olmanın, birlikteliğin en güzel ve yüce duygularla yaşandığı özel günlerdir. Bayramlar birlik ve beraberliğin vesilesidir. Manevi âlemimizde ayrı bir yeri olan Kurban Bayramı'nı bu yıl da hep beraber kutluyor olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bu Kurban Bayramı'nın da dünyada ve ülkemizde barışa, huzura, kardeşliğe katkıda bulunması en önemli dileğimizdir. Hoşgörüyü, sevgiyi esas alacak, toplumları yakınlaştıracak, ön yargıları kıracak bir iklime insanlığın bugün her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır" dedi.