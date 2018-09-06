Uluslararası Final Üniversitesi kaliteyi sürdürmekte kararlı

ULUSLARARASI Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, üniversite sektörünü değerlendirdi. Öztoprak, programda Uluslararası Final Üniversitesi'nin YKS ile aldığı öğrenci sayısını bu yıl % 46.51 oranında artırdığına değinerek, bu artışı gelecek yıllarda da sürdürme kararlılığında olduklarını ifade etti. Öztoprak, üniversite sektörünün en önemli sorununun ölçme ve değerlendirme olduğuna dikkat çekerek, kalitenin artırılması için YÖDAK'ın koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala üniversitenin hazırlıklarını anlatan Öztoprak, KKTC ve dünyanın diğer ülkelerinden gelecek yabancı öğrencilerle birlikte bu sayıyı artıracağını kaydetti. Öztoprak, üniversitenin adında var olan uluslararası kimliğin kendileri için son derece önemli olduğuna vurgu yaparak 25 farklı ülkeden öğrencisi olan üniversitenin eğitim kadrosunda da birçok farklı ülkeden akademisyenin bulunduğunu anlattı. Öztoprak, "Üniversiteler, hocası, öğrencileri, akreditasyon ve uluslararası üniversitelerle işbirliğiyle uluslararası bir üniversite vasfı kazanır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU