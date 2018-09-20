Adana Devlet Tiyatrosu 9 Ekim’de perde açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Tiyatrosu (ADT) Müdürü Sevinç Gediktaş, 2018-2019 sezonu perdelerini 09 Ekim'de "Kadın Sığınağı" oyunuyla açacaklarını söyledi. Geçen sezon ortasında görevi devralan Gediktaş, oyunların yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına sahip olduğunu, her sezon yaklaşık 70 bin seyirciyle buluştuklarını anlattı. Gediktaş, "Yeni sezon hazırlıklarımıza 14 Ağustos'ta üç ödüllü usta yazar Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı, kendisini çeşitli sinema ve dizi filmlerden tanıdığımız, aynı zamanda çok iyi bir seslendirme sanatçısı olan Türk tiyatrosunun duayen isimlerimden Tomris Çetinel'in yönettiği "Kadın Sığınağı" adlı oyunun provalarıyla başladık" dedi.