Adana Şehir Hastanesi 1 yaşında

Adana
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık hizmetlerinde 1 yılı geride bıraktı. Sağlık alanında deneyimli kadro, son teknolojik cihazlar ve yıldızlı otel konforunda hizmet verilen hastane birinci yılını kutlandı. Törene, Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, doktorlar ve çalışanlar katıldı. Daire Başkanı Çelebi, birinci yılın heyecanını yaşadıklarını, geçen bir yıl içinde Adana Şehir Hastanesi'nin 2 milyon 186 bin hastaya hizmet verildiğini belirterek, "Bir yıllık hizmet sürecinde aynı zamanda 89 bin 191 bin hasta yatarak tedavi görmüş, sağlıklarına kavuşarak taburcu olmuşlardır. Sağlığına kavuşan her kişi bizim için önemlidir" dedi. Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği projenin hayata geçtiği, hayat bulduğu ve hayat verdiği yerde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Özer de, Adana Şehir Hastanesinde bir hizmet yılını geride bırakmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Törende yapılan anket sonuçlarına göre "En İyiler" plaketleri sunuldu.