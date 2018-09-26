“İskeleyi halka kapattırmayız”

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Hatay
Büyükşehir Belediyesi'nin HADO (Hatay deniz Otobüsü) seferleri için kent iskelesinin en ön kısmını kapatmak istediğini, belediyenin buna izin vermeyeceğini ifade etti. Dingil, "Haftada bir gün Kıbrıs, Lübnan´a düzenlenecek sefer için 300 bin nüfuslu İskenderun´un gezip, eğlendiği iskele kapatılmak isteniyor" dedi. HİÇBİR ALAKASI YOK
Başkan Seyfi Dingil, iskelenin halka tamamen kapatılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Dingil, "Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu" HADO projesiyle ilgili bizlere iskele tahsisi yapılmıyor "şeklindeki ifadeleri gerçeklerle hiçbir alakasının olmadığı gibi kendi beceriksizliklerini kamuoyunu yanıltarak kapatmak istemesinin bir sonucudur" dedi. 'T´ BÖLÜMÜ TAMAMEN KAPATILACAK
"Bu projeye göre, İskenderun´daki kent iskelesinin ön tarafı, ´T´ bölümü tamamen kapatılmak isteniyor" diyen Başkan Seyfi Dingil, "Nedeni pasaport kontrolü, polis karakolu ve gümrük alanının yapılacak olması. Bununla da yetinilmiyor, 40 metre içeriye doğru da kapatılması hedefleniyor. Gerekçesi oraya cafe, freeshopun yapılacak olması. Yani iskele İskenderun halkına kapatılıyor. yörede yaşayanların, vatandaşın tek iskelesi var ve Hatay Büyükşehir'in HADO projesi; polis karakolu, gümrük binası vs, yapmak için iskeleyi almak istiyor" dedi. HALKIN GEZİNTİ ALANI
Başkan Dingil, "Orayı bir kez verirsek, iskeleyi unutmak lazım. Ömür boyu gider. ben bu konuyu tartışmaya açmak istiyorum. haftada bir gün sefer yapacak HADO için, iskele her gün halka kapatılacak" değerlendirmesini yaptı. İskenderun Belediyesi olarak, Milli Emlak Müdürlüğüne yılda 200 bin lira iskele bedeli ödediklerini anlatan Dingil, "Hadi bundan da vazgeçtik, Hatay, İskenderun için ödeyelim. Bu rakam da önemli değil. Memleket için yaparız. Ama iskele elimizden alınmak isteniyor. Haftada 1 gün feribot gelecek diye iskele 6 gün halka kapatılacak. Biz de belediye para kazandıracak cafe, lokantayı iskeleye yaparız. Ama yapmıyoruz. Çünkü, iskelenin halka açık olmasını istiyoruz. Bunun için yapmıyoruz. HADO´nun seferi için 300 bin nüfuslu İskenderun halkının gezinti yerini verme taraftarı değilim" dedi.