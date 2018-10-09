Anadolu’nun lideri Gaziantep

Gaziantep
'in Anadolu sanayisinde payı giderek artıyor. Son yıllarda üretim, ihracat ve istihdamda sürekli artış yaşayan Gaziantep, Ekonomist dergisince 2017 verileriyle gerçekleştirilen Anadolu 500 araştırmasında 66 firma ile ikinci sırada yer aldı. Bursa'nın lideri olduğu araştırmada Gaziantepli firma sayısı da giderek artıyor. 2009 yılında Bursa 148, Gaziantep ise 43 firma ile listede yer alırken, son araştırmada Bursa'nın şirket sayısı 84'e düştü, Gaziantepli şirket sayısı ise 66 oldu. 12 ŞİRKETİ BULUNUYOR
Geçen yıl listede en çok firma ile birinci sırada yer alan Gaziantep merkezli SANKO, Anadolu 500 araştırmasında, 12 şirketle listede yine en çok şirketi bulunan grup olmayı başardı. Sanko Tekstil
, Sanko Dış Ticaret
, Sanko Pazarlama, Çimko Çimento ve Beton, Süper Film Ambalaj, Tech Data Bilgisayar Sistemleri, Sayınlar Gıda, Sanko Enerji, Başak Traktör, MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgâr Enerjisi, SANKO Holding'in flamasını Anadolu 500'ün zirvesinde dalgalandırma başarısı gösterdi.11 sektörde 14 bin çalışanıyla faaliyet gösteren SANKO Holding'in şirketlerinin toplam cirosu 7,3 milyar TL olurken en çok ciroyu Sanko Tekstil ve Sanko Dış Ticaret şirketlerinin yaptığı belirtildi. 2018 yılını 'yatırım yılı' olarak ilan eden ve 325 milyon dolarlık bütçe ayıran SANKO, bu bütçenin 100 milyon dolarlık kısmı önümüzdeki yıl kullanılacak. SANKO, tekstile 80, enerjiye
175, çimentoya 35, ambalaja ise 20 milyon dolarlık yeni yatırım yapacak. RÜZGAR DURDUYSA KÜREKLERE ASILIN
"Rüzgar Durmuşsa Küreklere Asılın" sözü ile de pes etmeyen, mücadeleci yönünü ortaya koyan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Hedefimiz öncelikle mümkün olduğu kadar daha çok yatırım yaparak grubumuzu büyütmek ve kazanmak, biz kazanırken daha çok insanı istihdam etmek ve müşterilerimize, iş yaptığımız kesimlere kazandırmak, bir de kazandığımız parayı vergi olarak devletimiz, sosyal sorumluluk anlayışıyla halkımızla paylaşmaktır" diye konuştu.