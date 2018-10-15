Yelkencilerden Gündel’e ziyaret

2018
yılında birçok ulusal ve uluslar arası birçok şampiyonada mücadele eden İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Antrenör ve sporcuları, kupa ve madalyalarını İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel'e takdim etti. Müdür Gündel, "2018 yılında birçok ulusal ve uluslar arası turnuvalarda güzel başarılar elde ettiler. Milli takım
a seçilen sporcularımızda milli takımlarda başarılı sonuçlar elde ettiler. Sporcularımız hem kentimiz İskenderun'u, Hatay'ı ve Türkiye
'mizi gururlandıran uluslar arası turnuvalarda bayrağımızı dalgalandırdılar" dedi.