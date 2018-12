HaberHattı

BUGÜN NELER OLDU

?YakınDoğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi tarafından 2019 yılı içerisinde, "Kıbrıs", "Su" ve "Çevre" temalı olarak üç uluslararası katılımlı konferans düzenleneceği bildirildi. Onursal Başkanlık görevini Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Başkanlık görevini ise İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr Hüseyin Gökçekuş'un yürüteceği konferansların ilkinin 1-3 Nisan tarihlerinde "Kıbrıs Konusu; Kıbrısın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu", ikincisinin 6-10 Mayıs tarihlerinde, "Akdeniz Ülkelerinde Yaşanan Su Sorunları" üçüncüsünün ise 7-11 Ekim tarihli "Yaşam ve Sürdürülebilirlik Açısından Çevre" konusunda olacağı belirtildi. Sunum dili İngilizce olacak olan konferanslarda sunulan ve bilim kurullarınca seçilecek bildirilerin tamamının dünyanın en tanınmış ve saygın bilimsel dergilerinde özel sayı olarak yayınlanacağı, ayrıca her 3 konferans boyunca bildiri sunumlarına paralel atölye çalışmalarının da yapılacağı kaydedildi.YakınDoğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı ve Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sağsan, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar genel müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen KAM'18 Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil etti. Antalya Belek'te 'Ulusal Bilgi Politikası' ana teması ile gerçekleştirilen kongreye, bilim ve yürütme kurulları üyesi olarak davetli katılan Prof. Dr. Mustafa Sağsan, "Kurumsal Bilgi Politikası, Mevzuatı, Altyapısı ve Envanteri" başlıklı oturuma başkanlık yaptı. Oturumda, TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı, ve Müzeciler Derneği Başkanı, kurumlarına ilişkin tanıtıcı ve tanımlayıcı sunumlar gerçekleştirdiler.2014öncesi kapanan 5 belde belediyesinden biri olan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek belediyesinin eski binası "Gülek 28 Mayıs Sosyal Tesisleri" olarak düzenlenen törenle hizmete girdi. Göreve geldikleri günden bu güne kadar 50 açılış yaptıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Hemşerilerimize hizmet etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz yaşamaya da devam edeceğiz" dedi. Huzurun adresi olduklarını kaydeden başkan Can, "Gülek mahallemizde bulunan bu eski belediye binamızı restore ettik. Binamızı muhtar odası, halk eğitimle beraber hizmet vereceğimiz meslek edindirme kursu olarak düzenleyeceğiz. İlk etapta dikiş-nakış olacak ve devamı da gelecek. Ayrıca bilgisayar odası, okuma salonu olarak düzenledik. Burada görevli olan bir tane belediye personelimiz belli saatlerde çay dağıtacak. Herhangi bir ücret talep etmeyecek" diye konuştu.