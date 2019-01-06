Gaziantep’e 100 yeni okul

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Valisi Davut Gül, bu yıl içinde 100 yeni okulun inşaatına başlanılmasını hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı programında da olan tekli eğitim modeline geçmek için Gaziantep'te çok ciddi okul yetersizliği olduğunu kaydeden Vali Gül, "Şehir planlanırken 5 yıllık eğitime göre okullar yapılmış ama zorunlu eğitim 12 yıl. Bir ağaç dikecek arsa yok, arsa işini çözüm bu yıl 100 okul yapmayı planlıyoruz" dedi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle buluşan Vali Gül, sanayi ve ticarette ilk 5 veya 6 içinde yer alan Gaziantep'in eğitimdeki yerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Vali Gül, "Bu şehir daha da gelişmek, yaşam kalitesini arttırmak istiyorsa eğitimde çok daha iyi olmak zorunda. Buradaki en önemli sorunumuz okul ve derslik yetersizliğidir" diye konuştu. Şehrin planlanmasında ve okul yeri için yeterli alan bırakılmadığını, 5 yıllık zorunlu eğitimden 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş ve yoğun göçle okul ihtiyacında büyük bir artış olduğuna dikkat çeken Gül, "Bırakın yeni okul yapılacak arsayı, bir ağaç dikilecek bir yer bile bırakılmamış ama bu sorunu çözeceğiz. Yeni arsalar üreteceğiz, bazı yerlerde kentsel dönüşüm yapmak zorundayız ki okul arsası açalım" dedi.