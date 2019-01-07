Gençlerin 21. yüzyılın yüzleri maske sergisi

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YakınDoğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Sosyal Hizmetler ve Özel Eğitim Ana Bilim Dalı öğrencileri Yaratıcı Drama dersi kapsamında '21. Yüzyılın Yüzleri Maske Sergisi' hazırladı. Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Sergi Salonunda yer alan serginin açılışı, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilimdalı Başkanı Doç. Dr. Umut Akçıl, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Yaratıcı Drama Ana Bilimdalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Engin Baysen ve Ders Sorumlusu Uz. Emine Koşucu, Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Sergi koordinatörü Okul Öncesi Öğretmenliği Öğretim Elemanı Uz. Emine Koşucu sergi kapsamında, öğrencilerin 21. yüzyılın İnsan Yüzleri ile ilgili birbirinden yaratıcı maskeler ve sanat eserleri sergilediğini belirtti. Koşucu, sergi salonunu dolduranların birbirinden yaratıcı maske çalışmalarını görme ve maske hikayerini okuyup, inceleme fırsatına yakaladıklarını ve fikir paylaşımında bulunduklarını vurguladı.