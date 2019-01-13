128 sporcu kıyasıya yarıştı

BUGÜN NELER OLDU

Adana teniste olduğu gibi yüzme dalında da yeni sporcular çıkarmak için yetenekli çocuklara sahip. Derece yapan takım olarak okullara ve öğrencilere madalya, plaket ve çeşitli hediyeler verildi. HATAY Lider Akademi Spor Kulübü sporcusu Sabit Köse bir başarıya daha imza atarak tekvando dalında Türkiye şampiyonu oldu. Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Köse, K41-75 kg'da şampiyon olarak Hatay'ın gururu oldu. Derece elde ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Sabit Köse,dedi.YÜZME Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Performans Yüzme Yarışları tamamlandı.Yarışların kıyasıya geçtiğini ve ailelerin büyük ilgi gösterdiğini belirten temsilci Şanlı, Adana ilinin yüzme branşında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) projesi kapsamında olmasından sonra bir ivme yakaladığını belirterek, sporcuların gelişimlerinde ve derecelerinde gözle görülür bir yükseliş olduğuna vurgu yaptı.