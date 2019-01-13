128 sporcu kıyasıya yarıştı

Adana teniste olduğu gibi yüzme dalında da yeni sporcular çıkarmak için yetenekli çocuklara sahip. Derece yapan takım olarak okullara ve öğrencilere madalya, plaket ve çeşitli hediyeler verildi. HATAY Lider Akademi Spor Kulübü sporcusu Sabit Köse bir başarıya daha imza atarak tekvando dalında Türkiye şampiyonu oldu. Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Köse, K41-75 kg'da şampiyon olarak Hatay'ın gururu oldu. Derece elde ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Sabit Köse, "2011 yılında antrenörüm Hasan Erişik desteğiyle başladığım tekvandoda bir derece daha elde ettim. Şubat ayında dünya şampiyonluğunu kazanmak adına çalışmalarıma devam ediyorum"
dedi.
YÜZME Federasyonu Adana İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Performans Yüzme Yarışları tamamlandı. Yüzme İl Temsilcisi Sabri Şanlı, Çukurova Üniversitesi Özdemir Sabancı Yüzme Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışlara sekiz kulüpten toplam 128 sporcunun katıldığını söyledi. Şanlı, yeni sezon için yoğun çalışmalar kaydettiklerini ifade etti.
Yarışların kıyasıya geçtiğini ve ailelerin büyük ilgi gösterdiğini belirten temsilci Şanlı, Adana ilinin yüzme branşında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) projesi kapsamında olmasından sonra bir ivme yakaladığını belirterek, sporcuların gelişimlerinde ve derecelerinde gözle görülür bir yükseliş olduğuna vurgu yaptı.