Öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir öğretmen, öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak için okul bünyesinde kurduğu kulüp aracılığı ile hem sokak hayvanlarını besliyor hem de öğrencilerine hayvan sevgisini aşılıyor. İskenderun Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Meslek Dersi Öğretmeni Nesrin Eren, okul bünyesinde kurduğu Hayvanları Koruma Kulübünde öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla bir etkinlik yaparak öğrencileri ile birlikte sokakta yaşayan kedi ve köpekleri besledi. Aralarında topladıkları harçlıklarla aldıkları mama, tavuk ve konserve ile soğukta zor günler geçiren kedileri besleyen öğrenciler kalan kısmını ise yardımlarla hizmet vermekte olan kedi bakım ve rehabilitasyon merkezine bağışladılar. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan kedileri besleyen ve onları seven öğrenciler, kedilerin durumları karşısında duygulandılar. Bir çoğu otomobillerin çarpması sonucu bacağı kopan, gözü kör olan hatta işkence görerek sakat kalan kedileri gören öğrenci ve öğretmenler duygusal anlar yaşadılar. Okul bünyesinde kurduğu Hayvanları Koruma Kulübünde amacının öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak olduğunu belirten Sağlık Hizmetleri Meslek Dersi Öğretmeni Nesrin Eren, "Sevgi mükemmel bir şey tüm anne babalara sesleniyorum lütfen çocuklarınıza hayvan sevgisini aşılayın. Şiddetin çok yoğun olduğu şu dönemde güzel bir şeyi sevmeye sevginin karşılığını almaya merhamet ve vicdan duygusuna o kadar çok ihtiyacımız var ki, inanın bu canlar sayesinde bu sevgiyi elde edeceksiniz" dedi.