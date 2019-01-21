8 bin olaya müdahale ettiler bin 400 can kurtardılar

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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz itfaiyenin 2018 yılında yaptığı müdahaleleri hakkında bilgiler paylaştı. Yılmaz, 2018 yılında Ekiplerin yaklaşık 8 bin olaya müdahale ederek bin 400 vatandaşın canını kurtardığını söyledi. Yılmaz başarılı müdahalelerin yapıldığını belirterek, "2018 yılında çok şükür başarılı bir şekilde müdahalelerle bitirdik" dedi. Yılmaz, "65 parça araç 370'e yakın personel Fırat nehrinden Amanoslara kadar görev alanında olan bir itfaiyeyi. 2018 yılında yaklaşık 8 bin olaya müdahale ettik. Bunun 5 bini yangın geri kalanı ise, arama kurtarma, boğulma iş kazası gibi olaylardır. Zorda kalan bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Gerektiğinde etrafımızdaki olaylara da destek oluyoruz" dedi.