Final Okulları’nda büyük heyecan

BUGÜN NELER OLDU

-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamlayan Adana Final Okulları öğrencileri karnelerini aldı. Bu yıl ilk defa karne alan 1. Sınıf öğrencilerinin heyecanı ise görülmeye değerdi. Bir dönem boyunca verilen emeklerin karşılığını alan öğrenciler karne heyecanını çeşitli etkinliklerle kutladılar. 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Almanca öğretmenleri ile birlikte hazırlamış oldukları şarkıyı tüm okul ile birlikte coşkuyla seslendirerek arkadaşlarını tatile uğurladı. Diğer taraftan 1. sınıf öğrencileri "Okumak Özgürlüktür" sloganı ile okuma-yazmayı öğrenmenin sevincini hep birlikte gökyüzüne bıraktıkları rengarenk balonlarla kutladılar.