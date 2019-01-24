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Belirti varsa hekime başvurun

Giriş Tarihi: 24.1.2019
Belirti varsa hekime başvurun
DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Alerji İmmunoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, halk arasında grip olarak bilinen, tıbbi adı influenza olan virüsün yol açtığı bu hastalığa ilişkin bir açıklama yaptı: "Son günlerde her yıl olduğu gibi yoğun bir biçimde grip şikayeti ile başvuran hasta sayısında belirgin artış olduğunu görmekteyiz. Hastalığın yayılma hızı virüsün yeniliği ile ilişkilidir. Vücudumuz daha önce karşılaştığı virüslere yönelik daha hızlı ve daha etkili bir savunma mekanizması ortaya koyabilirken, ilk kez karşılaştığı virüslere gereken etkin cevabı hemen veremez. Bu nedenle değişen virüsler ile ilk karşılaşmada hastalık çok hızlı yayılır ve salgınlar meydana gelebilir. Ayrıca hastalık daha şiddetli geçirilir" dedi
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Belirti varsa hekime başvurun
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