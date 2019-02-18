Dışı servis aracı içi kuaför salonu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teberber olan Ahmet Adıgüzel, bir ay önce kuaför salonuna çevirdiği servis aracı ile müşterilerinin ayağına gidip, tıraş ediyor. Baba mesleği işi devam ettiren Adıgüzel, köy köy gezerek, çobanın ayağına da giderek hizmet veriyor. Bir erkek kuaföründe olması gereken her şeyin bu servis aracında mevcut olması hem müşterileri memnun ediyor hem de servis içerisinde tıraş keyfi görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Servisin üzerine yazdığı cep telefonu ile kendisini arayan müşterilerin ayağına giden seyyah berbere ise, telefon ile arayıp adres vermek yeterli oluyor. Ayrıca kırsalda yaşayan vatandaşlar ise, gözlerini yollara dikerek seyyah berberi bekliyorlar. Bir köyden diğerine giderken, yolda kendisini durduran insanları görünce müşterilerini kırmayan berber, aracını park ederek müşterilerini tıraş ediyor.