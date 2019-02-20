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Çütam sohbetleri devam ediyor

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Çütam sohbetleri devam ediyor
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi bu kez 'Türk Kimyasının Kraliçesi Remziye Hisar'ın Şiire Düşen Yaşamı' başlıklı buluşmaya ev sahipliği yaptı. ÇÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Çetin Baycanlar, "Hayatın Gerçekleri İle Mitolojinin Birlikte Yaşanması" sunumuyla metin yazarı Hadi Şenol, "Michelangelo ve Leonardo da Vinci'nin Başyapıtlarında Gizlenmiş Anatomik Oluşumlar" sunumuyla Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behice Durgun de konuşmacı olarak katıldı.
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Çütam sohbetleri devam ediyor
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