‘Türkiye’deki Afrikalı Öğrenciler’ formu gerçekleştirildi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen forum, Afrika ve Mersin ilişkilerini güçlendirdi. Düzenlenen etkinliğe MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Etiyopya Büyükelçisi Girma Tesgen Barkessa, Başkatip Wondwosen Gelan Abdu, Ticari Ateşe Abdele Gulmato Nuri, Demokrat Kongo Cumhuriyeti Büyükelçiliği İkinci Katip Christian Molembe İkoko, Somali Büyükelçiliği Eğitim ve Kültür Ateşesi Abdul Aziz Hasan, Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı bir STK olduğunun altını çizen Genç MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Metin Tümen, "MÜSİAD, tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve evrensel değerlerin gözetildiği, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet sahibi işadamlarından oluşuyor.