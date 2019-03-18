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42 suçtan aranan şüpheli, yaşlı kadını dolandırırken yakalandı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
42 suçtan aranan şüpheli, yaşlı kadını dolandırırken yakalandı
ADANA'NIN Karataş İlçesinde, dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit gibi 42 ayrı suçtan arama kaydı bulunan 29 yaşındaki O.O., yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak üzereyken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mersin, Şırnak, Burdur, Mardin, Ağrı, Batman, Hakkari ve Osmaniye'de çeşitli suçlara karışan O.O.'nun Karataş ilçesi Kumlu mahallesinde sahte kimlik kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalıştığını belirledi. Jandarma ekipleri dolandırıcıyı yakalamak için harekete geçti. 23'ü dolandırıcılık olmak üzere tehdit, hakaret, hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçırılmasına yardım, silahla tehdit, basit yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ile birlikte 42 ayrı suçtan arama kaydı bulunan O.O.'yu yaşlı bir kadına ait 8 inek ve 80 koyunu dolandırarak almak üzereyken suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dolandırıcı tutuklandı.
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42 suçtan aranan şüpheli, yaşlı kadını dolandırırken yakalandı
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