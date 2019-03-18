Genç mühendis kaza kurbanı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada Payas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görevli 30 yaşındaki otomobil sürücüsü Tülin Salman hayatını kaybederken 5 yaşındaki oğlu Asıl Salman yaralandı. Mühendis gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Kaza TEM Otoyolu İskenderun-Belen mevkiinde meydana geldi. Tülin Salman'ın kullandığı 31 P 0789 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan Tülin Salman ile 5 yaşındaki oğlu Asıl Salman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.