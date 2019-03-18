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Genç mühendis kurbanı

’nde çevre mühendisi olarak görev yapan ’ın kullandığı araç İskenderun’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Salman yaşamını kaybetti oğlu yaralandı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2019
Genç mühendis kaza kurbanı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada Payas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görevli 30 yaşındaki otomobil sürücüsü Tülin Salman hayatını kaybederken 5 yaşındaki oğlu Asıl Salman yaralandı. Mühendis gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Kaza TEM Otoyolu İskenderun-Belen mevkiinde meydana geldi. Tülin Salman'ın kullandığı 31 P 0789 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yaralanan Tülin Salman ile 5 yaşındaki oğlu Asıl Salman, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Genç mühendis kaza kurbanı
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