Engelsiz mouse Ahmet’e umut oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın Hassa ilçesinde, lise öğrencilerinin geliştirdiği gözlüğe takılan ve baş hareketleriyle kullanılabilen "engelsiz mouse", güçlükle kollarını ve ellerini oynatabilen 14 yaşındaki engelli Ahmet Karaosman'a bilgisayar kullanımında büyük kolaylık sağladı. Fiziksel yetersizliklerinden dolayı bilgisayar kullanmakta zorlanan engellilere kolaylık sağlayabilmek amacıyla geçen yıl 100 lira harcayarak "engelsiz mouse" adını verdikleri cihaz geliştiren Hassa Şehit Murat Bulkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çalışmalarıyla ilçede yaşayan kas hastası Karaosman'a umut oldu.