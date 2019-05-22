Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi’ni Ataoğlu açtı

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7 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan "Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi" Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı. İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetli misafirler katıldı. Serginin açılışında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan Sanatçıları adına Yelena Tyo ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, medeniyetler kuran, kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanatla Asya'dan Akdeniz'e doğru yıkılmaz bir sanat köprüsü inşa edildiğini söyledi. Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından sanatçılara "Teşekkür Belgesi" takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi.