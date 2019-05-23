Kaymakam Kula’dan şampiyonlara ziyaret

M
ersin Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Kargıpınarı Belediye Spor Kulübü'nü ziyaret ederek başkan Hüseyin Boz, Muay Thai dünya şampiyonu ve Milli Takım Antrenörü Dilek Uçar ve kulübün futbol antrenörü Yıldıray Keser
'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Hüseyin Boz, kulüp bünyesinde, Muay Thai, Kick Boks, Wushu ve futbol olmak üzere 4 dalda faaliyet gösterdiklerini söyledi. Kargıpınarı Belediye Spor kulübü bünyesinde toplam 250 sporcunun bulunduğunu belirten başkan Boz, bunlardan 150 sporcunun futbol 100 tanesinin de salon sporlarına gittiğini belirtti.
"GURUR DUYUYORUZ"
Kargıpınarı Belediye Spor Kulübünü ziyaret ederek sporcularla sohbet eden Erdemli Kaymakamı Avni Kula, tüm sporcuları başarılarından dolayı kutladığını söyledi. Kaymakam Kula, "Sizleri sık sık ziyaret edeceğim. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Yarışmalarda gösterdiğiniz başarılarla ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz"
dedi.