Kaymakam Kula’dan şampiyonlara ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

ersin Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Kargıpınarı Belediye Spor Kulübü'nü ziyaret ederek'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Hüseyin Boz, kulüp bünyesinde, Muay Thai, Kick Boks, Wushu ve futbol olmak üzere 4 dalda faaliyet gösterdiklerini söyledi.Kargıpınarı Belediye Spor Kulübünü ziyaret ederek sporcularla sohbet eden Erdemli Kaymakamı Avni Kula, tüm sporcuları başarılarından dolayı kutladığını söyledi. Kaymakam Kula,dedi.