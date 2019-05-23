Sempozyumda iki bildiri sunuldu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut, Bosna Hersek'te düzenlenen III. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyum'unda iki bildiri sundu. Birçok farklı ülkeden çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyumda, Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut, Kazak, Türkmen ve Kıbrıs Türklerinin Halk İnançları ile Âdetlerinin Karşılaştırılması ile Özker Yaşın'ın "Girne'den Yol Bağladık" isimli romanının toplumsal eleştiri açısından değerlendirildiği iki bildiri sundular. Türk Coğrafyaları Arasındaki İnanış Benzerlikleri Eski Dinler, İnanç Sistemleri ve İslamiyet… Kazak, Türkmen ve Kıbrıs Türklerinin Halk İnançları ile Âdetlerinin karşılaştırıldığı çalışmada, söz konusu Türk coğrafyaları arasında birçok benzerlikler tespit edildiği ve bu inanışların temelinde de ağırlıklı olarak Türklerin inanmış olduğu eski dinler, inanç sistemleri ve İslamiyet olduğu görüldüğü kaydedildi.