Hayırsever çiftten üç eğitim yuvası

BUGÜN NELER OLDU

eğitime 2 okul kazandıran hayırsever emekli çift, üçüncü okullarının yapımı için sözleşme imzaladı. Kamudan emekli olan eğitim gönüllüsü Nurel ve Enver Taner çifti, Olgunlaşma Enstitüsü ve ilk okulun ardından şimdi de 8 derslikli bir ana okulu yaptıracak. Taner çifti, Şehitkamil'in Güvenevler mahallesinde yapılacak ve kendi isimlerinin verileceği 8 derslikli anaokulunun protokolünü, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün makamında imzaladı. İmza töreninde konuşan Vali Gül, "Bu okul hayırseverlerimizin üçüncü okulları olacak. Daha önce de Olgunlaşma Enstitüsü yaptılar ve bir ilkokul protokolleri vardı. Bugün gerçekleştirilecek protokol ile 8 derslikli Anaokulu da bunlara eklenmiş olacak. Kamudan emekli olmalarına rağmen üç tane okul yapan hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Eğitim için 100 okula ve 100 hayırsevere ihtiyaç olduğunu söyleyen Gül, "Dilerim hayırseverlerimizin sayısı artar" derken Nurel Taner de "Bu defa da anaokulu kısmet oldu. Çok mutluyuz. İnşallah ülkeye hayırlı çocuklar yetişir. Bunda sonra da belki farklı şeyler bulur, eğitime destek olmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrasında Vali Gül, hayırseverler Nurel ve Enver Taner ile İl Milli Eğitim Müdür vekili Serkan Kocabaş arasında anaokulu protokolü imzalandı. Tören sonrasında Vali Gül, Taner çiftine eğitime sundukları katkılar için teşekkür belgesi verdi. Protokol kapsamında Şehitkâmil İlçesi Güvenler Mahallesindeki 8 derslikli Anaokuluna "Nurel Enver Taner" ismi verilecek.