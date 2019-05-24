Zahmeti çok, kazancı bol lezzet

BUGÜN NELER OLDU

tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay, sahip olduğu binbir lezzetinin yanı sıra meşakkatli süreçlerden geçirilerek üretilen firikle de sofralara renk katıyor Hatay'da, tarlalarda yaşken toplanarak odun ateşinde ütülen buğday başaklarının kurutulduktan sonra tanelerine ayrılmasıyla elde edilen firik, zahmetli ve zorlu bir işlemin ardından tüm lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor. Yapımı yılın sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve meşakkatli süreçlerde işlenen firik, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Tanışma Mahallesi'ndeki çiftçiler de tüm yıl bekledikleri mayıs ayında zorlu süreçler sonucunda firikleri hazırlıyor. Makine yardımıyla buğdayların taze başak kısımları sökülerek ilk işlemi yapılan firik, daha sonra çemberi andıran metal aparatlarda el yordamıyla çevrilerek odun ateşinde ütülüyor. Ütüldüğü için yanan sapın çıkardığı duman ise firiğe hoş kokulu ayrı bir aroma veriyor. Hemen hemen herkesin bu işle uğraştığı mahallenin her köşesinden gece gündüz dumanlar yükseliyor.Bu zahmetli iş için kollarını sıvayan vatandaşlar ise zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklıkta ateşin karşısında dumandan çıkan is nedeniyle zor anlar yaşıyor.