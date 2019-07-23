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Tekne turunda doyasıya eğlendiler

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Tekne turunda doyasıya eğlendiler
Groseri, yaz mevsiminin bunaltan sıcağında müşterileri için tekne turu düzenledi. Groseri Kültür ve Eğlence Gezileri kapsamında Adana, Ceyhan ve Mersin'den otobüsler ile ulaşımı sağlanan 100 Groseri kart müşterisi, Mersin Taşucu'nda hazır bekleyen tekneye ulaştı. Tisan, Boğsak, Dana Adası koylarını gezip; tüm gün boyunca denizin, tatilin ve eğlencenin tadını çıkardı. Teknenin koylardaki yüzme molası sayesinde, davetliler açık denizde kıyıya doğru yüzmenin keyfini çıkardı. Teknede eğlenceler ve dans yarışmaları düzenlendi. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, meyve ve çay ikram edildi. Tüm müşterilere kampanyaya özel t-shirt hediye edildi.
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Tekne turunda doyasıya eğlendiler
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