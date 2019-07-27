Gül: Devletin işi yarım kalmaz

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Gaziantep Valisi Davut Gül, kamuoyunda zaman zaman devletin projelerinin durduğuna dair dedikodular gündeme geldiğini belirterek, "Devletin başlayıp yarım bıraktığı proje yoktur. Halen 11 milyar 835 milyon liralık projemiz devam ediyor. Bu yılın ödeneği 2 milyar 375 milyon lira. Şu ana kadar bunun bir milyar 200 milyon lirası harcandı. Yıl sonuna kadar tamamını kullanacağız" dedi. Gaziantep kamu yatırımlarının değerlendirildiği 2019 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Davut Gül Başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Gül burada yaptığı konuşmada, ilde yürütülen kamu yatırımlarının devam ettiğini bildirerek devlette başlayıp da tamamlanmayan hiçbir projenin bulunmadığını kaydetti. Gaziantep'te devam eden 528 projenin bulunduğunu belirten Gül, "Devam eden projelerin maddi büyüklüğü 11 milyar 835 milyon lira, önceki yıllar harcaması ise 5 milyar 293 milyon liradır. 2019 yılı ödeneği ise 2 milyar 375 milyon liradır. Bu çok büyük bir rakam, dönem sonu itibariyle harcanan miktar 1 milyar 3 bin 200 milyon liradır, yıl sonuna kadar bize tahsis edilen bütçenin tamamını kullanmış olacağız, hem de projelerin bir kısmı bitmiş olacak" diye konuştu. Gaziantep'te ulaştırma-haberleşme, tarım ve benzeri alanlarda yatırımların olduğunu kaydeden Vali Gül, "Zaman zaman bazı projelerin durdurulduğuna dair konular gündeme geliyor. Devlette başlayıp da tamamlanmayan hiçbir proje yoktur. Projelerin hepsi tamamlanacaktır ama öncelikler, ekonomik değeri ve aciliyetine göre bir planlama oluyor. Gaziantep'e baktığımızda yaklaşık 2 milyar 375 milyon lira ödeneğin ayrılması bu yatırımların tamamlanacağını gösteriyor" dedi. Kamuya ait araç ve gereçlerin kullanımına ilişkin kurum müdürlerini uyaran Vali Gül, "Kurumlara ait araçlar, hangi kademede olursa olsun özel işlerde kullanılmamalıdır. Bunu hepimiz biliyoruz ancak takibinin yapılması, kontrollerinin yapılması kurum amirlerinin bizzat sorumluluğundadır. Yine kamu görevlilerinin mesai saatlerine uymaları konusunda da geç gelinen bir düzeniniz olmasın. Bunun olmaması için de kurum amirlerinin ve bizlerin görevlerine erken saatlerde gelmemiz, işlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.