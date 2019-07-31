Arın tam puan verdı

Yeni sezon kamp hazırlıklarını Bolu Abant'ta sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ikinci hazırlık maçında TFF 2.Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Eyüp Arın; Özer, Serdar, Evren, İhsan, Atakan, Bagayoko, Noorden, Diallo, Douglas, Peter, Utku, İsa, İhsan, Özkan, Marvin, İbrahim, Mert ve Cafer'e forma şansı verdi.

HEPSİNE ŞANS VERDİ

Rakip karşısında iyi bir mücadele ortaya koyan Adanaspor; Peter, Douglas ve Utku ile sonuca gitti. Teknik adam Eyüp Arın, her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirterek, "Sancektepe karşısında tüm oyuncularıma şans verdim. Performanslarını yakından takip ettim. Gerçekten çok önemli bir gelişme var. Lig startına kadar hazır hale geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.



İSA DOĞAN İLE ANLAŞTI

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Adanaspor, geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen 19 yaşındaki kaleci İsa Doğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Adanaspor Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen İsa Doğan kendisini turuncu- beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.



TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR

ADANASPOR Başkanı Bayram Akgül, kombine biletleri uygun fiyatta tuttuklarını ve tüm taraftarların Adanaspor'a destek olmasını istedi. Akgül, "İnsanlara yük bindirmek istemedik. Biz Adanaspor taraftarından destek bekliyoruz. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Kulüplerin zor şartlar altında yaşamaya çalıştığı bu günlerde ekonomik krizi de düşünerek kombine fiyatlarını uygun hale getirdik" şeklinde konuştu.