Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi açıldı

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ve Azerbaycan'dan 7 ressamın bir araya gelerek Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 25 eserden oluşan "Türkiye-Azerbaycan Sanatçıları Sergisi" İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açıldı. İletişim Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışında, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, T.C. Lekfoşa büyükelçilği Temsilcisi Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Bank Genel Müdürü Selami Kaçamak, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetli misafirler hazır bulundu. Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sanatçılar adına Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlham Enveroğlu ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars birer konuşma yaptı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kıbrıs Türk sanatının kimliğinin oluşturulmasında, buradaki sanat ve kültür tohumlarının yeşermesine ve geleceğe aktarılmasında büyük bir tanıklık edildiğini belirterek Dr. Suat İrfan Günsel'e teşekkür etti. Sergi, 9 Ağustos tarihine kadar hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında açık olacak.