Ölüm yoluna ışıklı yaya geçidi

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi merkez Camii önünde meydana gelen ölümlü trafik kazası sonrasında bir grup vatandaş, aynı yerde sürekli kaza olduğu gerekçesiyle D-400 Karayolunu bir süreliğine trafiğe kapatmıştı. Cuma Namazı çıkışı yolu yine kapatmak isteyen vatandaşlarla Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan görüşerek sorunun en kısa zamanda çözülmesi için çalıştıklarını söyleyerek vatandaşları sakinleştirerek eylem yapılmasını önledi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İsmail Gökçe ile birlikte yaptığı toplantı sonunda konu Mersin Valiliğine aktarıldı. Halk arasında ''Ölüm yolu'' olarak ta bilinen olay mahalline Işıklı yaya geçidi yapılmasına karar verildi. Yeni Yol bölgesine ise bir alt geçidin yapılacağı ancak turizm sezonu sonunda trafiğin rahatladığı dönemde yapılacağı bildirildi.