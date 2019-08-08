Vera Frolova’dan 30 eserlik özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

Sanatçı Vera Frolova'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Sergin açılışı bugün saat 08.15'de, Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alacak. Sanatçı eserlerinde yaşadığı yerin kültürü, doğası, ulusal danslarla efsaneleri yansıtıyor. Frolova, 1983'te doğdu. 2009 yılında Ufa Güzel Sanatlar Akademisi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun oldu. 2010'dan beri Rusya Federasyonu Sanatçılar Birliği, 2002'den beri de Güneyindeki Sanatçılar Derneği üyesidir. Şehir, cumhuriyetçi, bölgesel, uluslararası sergilerin katılımcısı olan sanatçı Ufa, Beloretsk, Ishimbay, Salavat, Asha, Moskova'da 20'den fazla kişisel sergi düzenledi.