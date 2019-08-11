Başkan Gültak, personelinin bayramını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

AkdenizBelediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, belediye binası önünde personeli ile bir araya gelerek, Kurban Bayramlarını kutladı. Gültak, Mersinlilerin de aileleri ve sevenleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diledi. Başkan Gültak, Kurban Bayram öncesindeki son mesai gününde, başkan yardımcıları ile birlikte, belediye personeli ile bayramlaştı. Çikolata ve kolonya ikram edilen bayramlaşmada Gültak, personele; aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel ve mutlu bir bayram geçirmeleri dileklerini iletti. Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı da yayınlayan Gültak, "Bayramlarımız; bizi biz yapan insani, vicdani, ahlaki ve dini değerlerimizin en yüksek seviyede yaşandığı; küskünlüklerin sona erdiği, barış, kardeşlik ve paylaşma duygularının en yüksek seviyede yaşandığı mübarek günlerdir" dedi. Gültak, mesajında, milli ve manevi değerleri koruyup geleceğe taşımanın, böylesi anlamlı günlere sahip çıkmak ve korumakla mümkün olduğunun altını çizdi.